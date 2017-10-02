В Нефтеюганском районе КамАЗ смял иномарку

В Нефтеюганском районе в результате ДТП, случившегося по вине водителя грузовика, погиб человек. По предварительным данным, авария произошла сегодня, 2 октября, в 11:30 на 846 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Установлено, что водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, ехал со стороны Ханты-Мансийска в направлении Тюмени, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре. При повороте налево он не уступил дорогу легковому автомобилю Volkswagen, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения. Столкновения избежать не удалось. Грузовик буквально смял легковушку. Удар был такой силы, что у КамАЗа вырвало колесо и выгнуло раму.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте ДТП. Сотрудники полиции, устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 02.10.17

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