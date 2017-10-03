Ученые нашли в Югре самую северную стоянку древних людей

На севере Югры ученые обнаружили предметы, указывающие на то, что здесь в эпоху палеолита проживали древние люди. В ходе раскопок исследователи нашли изделия из кварцита, которые в далеком прошлом заменяли людям ножи. Открытие было сделано в ходе совместной экспедиции ученых ГГФ Томского государственного университета (ТГУ) ГУ, Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук РАН (Новосибирск) и сотрудников музея «Природа и Человек» (Ханты-Мансийск).

До недавнего времени самой северной палеолитической стоянкой Западной Сибири считалось Луговское, в 25 км на запад от Ханты-Мансийска. Мировую известность ему принесла сенсационная находка, сделанная в сентябре 2002 года – позвонок мамонта, пробитый метательным орудием древнего человека. Подобных находок в Азии больше нет, а в мире лишь несколько.

Фото: Томский государственный университет

«На этот раз следы присутствия древнего человека были обнаружены почти на 300 километров севернее. Когда-то рядом было старинное угорское поселение – Комудваны, но теперь от него осталось лишь название», – рассказал заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергей Лещинский.

В ходе раскопок в устье реки Манья (приток Оби) исследователи обнаружили в речных отложениях два костеносных слоя с остатками мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и лошадей. Однако наибольшую ценность для науки представляют каменные артефакты. Кварцитовые отщепы могли использоваться древними людьми в качестве инструментов как для разделки туш животных, так и для обработки твердых материалов – костей и бивней.

Фото: Томский государственный университет

«Артефакты сами по себе довольно обычные. Необычно то, в каком месте они найдены! Теперь это самое северное палеолитическое местонахождение в Западной Сибири, где присутствуют реальные следы пребывания человека. Его возраст не менее 10 тысяч лет. Откуда сюда пришли древние люди, можно лишь предполагать. К примеру, они могли мигрировать с предгорий Урала. Передвигались, скорее всего, вдоль рек, потому что это значительно упрощало задачу», – пояснил Сергей Лещинский.

Он рассказал, что работы велись на Белогорском «материке». По его словам, это очень интересная с геологической точки зрения территория. Здесь присутствует целый ряд признаков континентального оледенения, которое в середине плейстоцена (приблизительно 260-200 тыс. лет назад) покрывало весь север Сибири. В ярах, которые тянутся вдоль Оби, видны ярко выраженные морозобойные клинья, на берегах реки хаотично громоздятся каменные глыбы, которые сотни тысяч лет назад сюда принесли гигантские ледники.

Ханты-Мансийский регион таит в себе множество загадок прошлого. В связи с этим ученые намерены отправиться в Югру с новыми экспедициями. Исследователи планируют еще дальше продвинуться на север в поисках следов предков современного человека. Возможно, появятся новые детали, которые позволят узнать, как давно человек эпохи палеолита пришел на территорию Западной Сибири, выяснить, что делали древние охотники на кладбище мамонтов, и, наконец, попытаться найти ответ на одну из самых главных загадок: почему в Сибири, в тех местах, где есть явные признаки обитания древних людей, их остатки встречаются чрезвычайно редко.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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