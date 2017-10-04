В Югре подростку грозит до 2 лет колонии за пьяное вождение без прав

В городе Советский в Югре возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который повторно попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, в конце сентября около 6:00 сотрудники ГИБДД остановили в Советском районе автомобиль марки ВАЗ за нарушение правил дорожного движения. За рулём машины находился 16-летний подросток. Он был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

Было установлено, что в мае 2017 года подросток был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав. Тогда он был оштрафован на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение в отношении подростка возбудили уголовное дело (ст.264.1 УК РФ)

Также в отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Нарушителю может грозить наказание до 2-х лет лишения свободы. Кроме того, ему предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 04.10.17

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