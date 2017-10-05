На трассе под Нижневартовском Toyota врезалась в фонарный столб

Вчера днем, 4 октября, в Нижневартовском районе по вине автолюбителя произошла дорожная авария, в которой пострадал он сам и два его пассажира. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ЖТП случилось на 8 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск».

Полицейские установили, что водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства на проезжей части. В результате автомобиль выехал на правую обочину и наехал на препятствие – мачту уличного освещения. В результате ДТП водитель и 2 пассажира (1988 и 1989 годов рождения) получили телесные повреждения. Отметим, что судя по характерным трещинам на лобовом стекле автомобиля, заметным на фото, передний пассажир не был пристегнут.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек получили различные травмы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 04.10.17

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