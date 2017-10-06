В Нефтеюганске пенсионер избил женщин-фельдшеров

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев фельдшерам скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение о применении насилия в отношении двух женщин-фельдшеров поступило в правоохранительные органы 5 октября.

Медики прибыли на вызов в одну из квартир Нефтеюганска, чтобы оказать помощь женщине. Установлено, что помимо женщины, которой фельдшеры оказали медицинскую помощь, в квартире находился 60-летний мужчина. Он был пьян и проявил агрессию к медикам, не давая им возможности покинуть квартиру. В связи с этим фельдшеры вызвали полицию. После этого, воспользовавшись малозначительным поводом, мужчина избил женщин.

По данному факту следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «побои» (ст. 116 УК РФ). «В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, определена тяжесть вреда, причиненного здоровью фельдшеров, проведен комплекс других следственных действий», – рассказали в СУ СКР по региону.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 05.10.17

В Нижневартовске будут судить украинку за попытку сбыть 2 кг «синтетики». / На трассе под Нижневартовском Toyota врезалась в фонарный столб. / В Югре подростку грозит до 2 лет колонии за пьяное вождение без прав. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»