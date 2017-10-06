В Нижневартовске нашли тела двух мужчин

Следователи Нижневартовска выясняют обстоятельства гибели двух мужчин. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение об обнаружении двух тел поступило в правоохранительные органы утром 5 октября.

Трупы были найдены в одном из гаражей ГСК «Энергетик» в поселке Излучинск Нижневартовского района. Тела принадлежат 24-летнему и 33-летнему мужчинам. По данному факту сотрудники следственного отдела по Нижневартовску проводят процессуальную проверку.

При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти выявлено не было, дверь гаража была закрыта изнутри. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нижневартовск, Иван Гридин

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