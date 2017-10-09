Молодой водитель погиб на ночной улице Нефтеюганска

В ночь на 8 октября в Нефтеюганске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 02:20 на улице Объездная.

Установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Всего с 6 по 8 октября на территории Югры зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 06.10.17

Наследство Владимира Путина. Авторская колонка политолога Алексея Мартынова. / В Нижневартовске нашли тела двух мужчин. / Жительница Озерска, пострадавшая в ЧП с пассажирским поездом в Югре, умерла. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»