В Когалыме пожилой водитель сбил на тротуаре девочку

Вчера вечером, 10 октября, в Когалыме водитель выехал на тротуар и сбил ребенка. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось около 18 часов в Когалыме на регулируемом перекрестке улиц Молодежная и Мира.

Установлено, что водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем Renault, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего съехал с проезжей части на тротуар, где сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 10-летняя девочка получила телесные повреждения.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы различной степени, в том числе 5 несовершеннолетних.

Когалым, Иван Гридин

Когалым. Другие новости 09.10.17

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