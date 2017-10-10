В Лангепасе автоледи сбила мальчика и девочку на пешеходном переходе

Вчера вечером, 9 октября, в Лангепасе автоледи сбила на пешеходном переходе двоих детей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 18:46 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 19 по улице Дружбы Народов.

Установлено, что водитель автомобиля Hyundai Getz (женщина 1981 года рождения), допустила наезд на несовершеннолетних пешеходов. В результате ДТП 10-летний мальчик и 12-летняя девочка получили телесные повреждения.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы различной степени, в том числе 5 несовершеннолетних.

Лангепас, Иван Гридин

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