В Югре открыли радужный ЦОК (ФОТО)

Очередной центр обслуживания клиентов (ЦОК) АО «ЮТЭК» открылся накануне 10 октября в югорском городе Радужный. Теперь и жители данного населенного пункта в полной мере смогут оценить все удобства работы клиентского центра в формате «единого окна».

Как сообщает пресс-служба компании, в новом ЦОКе для потребителей компании, физических и юридических лиц, появится возможность быстро и качественно получить подробные консультации по начислениям, оформить документы электроснабжения и оставить заявку на проведение проверок, а также без комиссий (только безналичный расчет) оплатить электроэнергию.

В знак открытия Центра символическую ленту разрезали заместитель главы города Радужного Сергей Кобзарев совместно с исполняющим обязанности генерального директора АО «ЮТЭК» Алексеем Бусуриным. Обращаясь к присутствующим, Сергей Кобзарев отметил, что открытие нового клиентского центра значимо не только для компании, но и для всего города. «Деятельность предприятия направлена на улучшение качества обслуживания населения, жителей нашего замечательного города, и это заметно. Администрация города благодарна руководству ЮТЭК за тесное плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет, за профессиональный подход, за новый и удобный центр, который, несомненно, улучшит условия жизни населения Радужного», – отметил Сергей Кобзарев.

В свою очередь Алексей Бусурин поблагодарил Сергея Кобзарева за высокую оценку деятельности компании и обозначил, что повышение уровня клиентоориентированности остается одной из самых основных задач предприятия. «Мы заинтересованы в создании комфортной среды для наших потребителей, поэтому и дальше будем повышать их качество обслуживания. Новый Центр позволит клиентам получать услуги в сфере электроснабжения оперативно, комплексно и на должном уровне », – прокомментировал Алексей Бусурин.

В рамках открытия Клиентского центра отмечены лучшие клиенты компании среди физических и юридических лиц. Это те люди и предприятия, которые на протяжении 2016 года добросовестно оплачивали электроэнергию в полном объеме и без просрочек. Среди жителей Радужного самыми добросовестными плательщиками стали Зита Всеволодовна Константинова, Валентина Николаевна Гусельникова и Людмила Владимировна Шаповалова. Из рук Алексея Бусурина победители Премии «Лучший плательщик электроэнергии – 2016» получили сертификаты, дающие право использовать бесплатные 3000 киловатт на протяжении 2018 года. Самыми ответственными потребителями АО «ЮТЭК» среди юридических лиц признаны торговый центр «Дружба», индивидуальный предприниматель Петр Михайлович Блинов и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужного.

Представителям муниципальных предприятий вручили дипломы «Лучший клиент» и памятные статуэтки «Образцовый киловатт». Также в рамках Премии определён образцовый дом, где проживает наибольший процент жителей, исправно оплачивающих счета за электрическую энергию. Это многоквартирный дом по адресу 6 микрорайон, № 20. Управляющему ООО «Дом-сервис» Сергею Михееву руководитель АО «ЮТЭК» торжественно вручил табличку «Здесь живут самые добросовестные потребители электрической энергии», которая в дальнейшем украсит фасад образцового дома.

После того как заслуженные награды были вручены добросовестным потребителям и надежным партнерам, всех гостей пригласили на экскурсию в новый офис. В Центре обслуживания для комфорта потребителей действует сервис «электронная очередь». Для АО «ЮТЭК» важно, чтобы клиенты компании получали услуги без очередей и потери времени. Здесь же у потребителей электрической энергии есть возможность воспользоваться интерактивными сервисами, которые предлагает компания. В новом офисе установлены компьютеры, с помощью которых можно войти в личный кабинет АО «ЮТЭК». Специалисты компании не только подробно объяснят, как пользоваться сервисом, но и помогут зарегистрироваться в нем.

Стоит отметить, что АО «ЮТЭК» является гарантирующим поставщиком в городе Радужном АО «ЮТЭК». Ежедневно компания обслуживает порядка 15 000 абонентов из числа жителей, производственных и социально значимых предприятий. Компания и дальше планирует расширять свой функционал, повышать привлекательность и доступность услуг. Остается напомнить, что точно такой же ютэковский ЦОК месяц назад открылся в городе Югорске.

Адрес нового Центра обслуживания клиентов АО «ЮТЭК» в Радужном: микрорайон 1, дом 43, ОДЦ «Аганград», 1 этаж, помещение 1011.

Режим работы: понедельник с 9:00 до 18:00, вторник-суббота с 9:00 до 17:00, воскресенье – выходной день. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Радужный, служба новостей

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