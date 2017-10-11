Среда, 11 октября 2017, 16:47 мск

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Югра

Свердловчанка погибла на трассе в Югре

Свердловчанка погибла на трассе в Югре
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Вчера вечером, 10 октября, в Советском районе Югры случилось серьезное ДТП, в котором погиб человек, еще один получил ранения. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 21:20 на 268 километре автодороги «Югра».

Новый День: Свердловчанка погибла на трассе в Югре

Установлено, что 51-летний житель Свердловской области, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, нарушив дистанцию и столкнулся, с впереди идущим в попутном направлении КрАЗом, за рулем которого был житель Урая 1964 года рождения.

Новый День: Свердловчанка погибла на трассе в Югре

В результате ДТП 46-летняя пассажирка иномарки, жительница Свердловской области, получила тяжелые травмы и скончалась в карете скорой медицинской помощи, несмотря на усилия медиков. Водитель отделался открытым переломом правого предплечья.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 11.10.17

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