В Нижневартовском районе лоб в лоб столкнулись Nexia и Volvo

Вчера утром, 11 октября, в Нижневартовском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 08:00 на 178 км автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Установлено, что 44-летняя женщина за рулем автомобиля Daewoo Nexia, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Volvo под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате ДТП автоледи получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 12.10.17

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