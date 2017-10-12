Четверг, 12 октября 2017, 13:22 мск

российское информационное агентство 18+

Югра

В Нижневартовском районе лоб в лоб столкнулись Nexia и Volvo

В Нижневартовском районе лоб в лоб столкнулись Nexia и Volvo
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Вчера утром, 11 октября, в Нижневартовском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 08:00 на 178 км автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Установлено, что 44-летняя женщина за рулем автомобиля Daewoo Nexia, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Volvo под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате ДТП автоледи получила травмы.

Новый День: В Нижневартовском районе лоб в лоб столкнулись Nexia и Volvo

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 12.10.17

Банду тюменских киллеров-рэкетиров из ФСБ этапировали в Москву. / Свердловчанка погибла на трассе в Югре. / Крыма не существует? В одном из регионов  России напечатали карты без полуострова  .

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Югра, все новости

Скандалы и происшествия /

Банду тюменских киллеров-рэкетиров из ФСБ этапировали в Москву

Свердловчанка погибла на трассе в Югре

Крым /

Крыма не существует? В одном из регионов  России напечатали карты без полуострова  

В Югре открыли радужный ЦОК (ФОТО)
Все новости