В Югре сел на мель «Метеор» из Салехарда. Пострадали люди

Пассажирское судно «Метеор», следовавшее из Салехарда в поселок Березово (ХМАО-Югра), село на мель, сообщили в УМВД РФ на транспорте по Уральскому федеральному округу. ЧП случилось недалеко от конечного пункта назначения 12 октября около 19:45.

«На 30 км реки Северная Сосьва Березовского района сел на мель теплоход «Метеор-134», следовавший по маршруту «Салехард – Березово». В результате происшествия двое пассажиров получили телесные повреждения. По данному факту Сургутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка», – уточнили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, на борту теплохода, принадлежащего АО «Северречфлот», во время происшествия находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа. У двоих пассажиров установлены повреждения в виде рвано-ушибленного венца пальца не левой руке и рвано-резаной раны правой кисти. Пострадавшие от госпитализации отказались. Пассажиры эвакуированы, судно повреждений не получило.

Следователи уже осмотрели место происшествия, они опрашивают команду теплохода «Метеор-134» и устанавливают пассажиров и очевидцев происшествия для их опроса. Кроме того, была запрошена документация о квалификации капитана на право перевозки пассажиров и о повседневном маршруте следования теплохода.

По результатам проверки, после установления обстоятельств и причин водного происшествия, будет принято процессуальное решение.

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