В Мегионе пенсионер на «десятке» сбил парня и девушку

Вчера днем, 12 октября, в Мегионе невнимательный водитель сбил девушку и парня на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 13:25 на улице Заречная.

Установлено, что 65-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21104, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летняя девушка и 18-летний юноша получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 11 человек.

Мегион, Иван Гридин

Мегион. Другие новости 13.10.17

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