В Сургуте на двух школьниц во время урока упало окно

В Сургуте следователи организовали проверку по факту получения двумя школьницами травм во время занятий в образовательном учреждении. В СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре уточнили, что телесные повреждения девочки-подростки получили на уроке физкультуры, передает «Интерфакс».

«Инцидент произошел 13 октября в одной из школ Сургута. Во время занятий – это был урок сухого плавания – на двух девятиклассниц упала створка окна», – сообщил сегодня, 16 октября, сотрудник пресс-службы регионального СУ СКР. Он также добавил, что пострадавшие школьницы были госпитализированы с подозрением на сотрясение головного мозга.

Сургут, Иван Гридин

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