В двойном ДТП в Сургуте погибли три человека

Вечером в субботу, 14 октября, в Сургуте случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором три человеа погибли, еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 19:14 на улице Аэрофлотская.

Установлено, что водитель 1993 года рождения за рулем автомобиля Kia Rio не справился с управлением, переехал через ограждение разделительной полосы на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП водители обоих машин, а также пассажирка Kia 1991 года рождения скончались от полученных травм, 45-летний пассажир Mazda получил ранения. Всего за прошедшие выходные на территории Югры зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 13 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

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