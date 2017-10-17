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Вторник, 17 октября 2017, 15:25 мск

российское информационное агентство 18+

Югра

Нефтеюганец отделался штрафом за многократные звонки о минировании

Нефтеюганец отделался штрафом за многократные звонки о минировании

Нефтеюганский районный суд вынес приговор местному жителю по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.1 ст.207 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, следствие и суд установили, что подсудимый неоднократно звонил по телефону в линию единой диспетчерской службы «112» и сообщал о том, что готовятся террористические акты.

Для проверки поступивших сообщений и принятия мер по недопущению акта терроризма привлекались силы и средства различных органов и ведомств. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

ефтеюганск, Иван Гридин

ефтеюганск. Другие новости 17.10.17

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