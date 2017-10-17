На трассе в «Иртыш» дама на микролитражке протаранила КамАЗ

Вчера вечером в Ханты-Мансийском районе случилась дорожная авария, в которой пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, 33-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Picanto, врезалась в остановившийся КамАЗ, за рулем которого был водитель 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель легковушки и две пассажирки 1948 и 1959 годов рождения получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.10.17

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