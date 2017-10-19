По вине молодого водителя в Радужном погибла 14-летняя девочка

В Радужном по факту ДТП, в котором погиб человек, и еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, трагедия произошла в ночь на 19 октября, около 02:45 на регулируемом перекрестке улиц 50 Лет победы и Нефтяников. Здесь столкнулись два автомобиля.

Установлено, что молодой человек 1995 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигался по улице Нефтяников со стороны улицы Светлая. Он выехал на регулируемый перекресток улиц 50 Лет Победы и Нефтяников на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого был водитель 1979 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и два пассажира 2002 и 2000 годов рождения автомобиля ВАЗ-2112. Еще один пассажир «двенашки», 14-летняя девушка, погибла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч.3 ст.264 УК РФ).

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 17.10.17

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