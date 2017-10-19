В Югре в отделе полиции нашли труп пьяного водителя

Сотрудники сургутского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту смерти мужчины в поселковом отделении полиции. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, установлено, что вечером 18 октября в отдел полиции сельского поселения Солнечный ОМВД России по Сургутскому району был доставлен мужчина 1968 года рождения.

Его привез экипаж ДПС за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ). Он был водворен в помещение для административно задержанных граждан, где совершил самоубийство. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 19.10.17

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