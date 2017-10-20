В Югре глава компании задолжал работникам более 3,6 млн рублей

Сотрудники Няганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении руководителя организации, занимающейся строительством и обустройством объектов нефтегазопроводов на территории Октябрьского района Югры. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, главу компании «Строй Терминал» подозревают в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, глава организации с июня 2017 года в полном объеме не выплачивал зарплату 40 работникам организации. При этом, на счетах компании имелись денежные средства, но руководитель направлял их на иные цели. В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более 3,6 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.10.17

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