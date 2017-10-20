В перестрелке в дачном кооперативе Сургута пострадали двое

В ночь на 20 октября одном из дачных кооперативов Сургута огнестрельные ранения получили два человека. ЧП случилось в дачном кооперативе «Речник», расположенном в районе восточной объездной дороги Сургута.

По неофициальным данным, между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт. Злоумышленники решили его «уладить» с помощью огнестрельного оружия. В результате ЧП ранения получили два человека, они были госпитализированы в сургутский травматологический центр, передает Sitv.ru.

По данным телеканала, достоверно известно, что на месте происшествия, помимо полицейских, работали сотрудники ОМОН. Журналисты программы «Излом» сообщают, что злоумышленников удалось задержать.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 20.10.17

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