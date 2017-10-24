В Югре «черный лесоруб» вырубил лес на 50 млн рублей

В Кондинском районе Югры суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке деревьев на сумму более 50 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, уголовное делу было возбуждено в отношении местного жителя. Его обвиняют незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и хранении в целях сбыта заведомо незаконной заготовленной древесины (ч.3 ст.260 и ч.3 ст.191.1 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый в марте 2017 года, не имея разрешительных документов, с использованием труда наемных работников осуществил незаконную вырубку деревьев на территории лесничества в Кондинском районе. В результате его незаконных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей.

Для возмещения причиненного преступлением ущерба в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело направлено в Кондинский районный суд для рассмотрения по существу.

Югра. Другие новости 23.10.17

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