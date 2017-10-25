В Югре задержали сбившего четырех пешеходов водителя

Вчера вечером, 24 октября, в городе Покачи (ХМАО-Югра) сотрудники полиции задержали водителя, который сбил четырех пешеходов и скрылся с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД по автономному округу, ДТП случилось около 18:00 в районе остановочного комплекса, расположенного возле дома по улице Таежная.

Установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Rio, допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, в том числе двоих детей. Оставив автомобиль и пострадавших, подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате ДТП две женщины 1991 и 1987 годов рождения, а также два ребенка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками полиции, 35-летний подозреваемый задержан. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Покачи, Иван Гридин

Покачи. Другие новости 24.10.17

В Югре «черный лесоруб» вырубил лес на 50 млн рублей. / Уроженец ХМАО-Югры задушил свою землячку в Екатеринбурге. / Под Тюменью ребенок утонул в канализации: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»