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Среда, 25 октября 2017, 12:44 мск

российское информационное агентство 18+

Югра

В Югре задержали сбившего четырех пешеходов водителя

В Югре задержали сбившего четырех пешеходов водителя
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Вчера вечером, 24 октября, в городе Покачи (ХМАО-Югра) сотрудники полиции задержали водителя, который сбил четырех пешеходов и скрылся с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД по автономному округу, ДТП случилось около 18:00 в районе остановочного комплекса, расположенного возле дома по улице Таежная.

Новый День: В Югре задержали сбившего четырех пешеходов водителя

Установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Rio, допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, в том числе двоих детей. Оставив автомобиль и пострадавших, подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате ДТП две женщины 1991 и 1987 годов рождения, а также два ребенка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Новый День: В Югре задержали сбившего четырех пешеходов водителя

Благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками полиции, 35-летний подозреваемый задержан. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новый День: В Югре задержали сбившего четырех пешеходов водителя

Покачи, Иван Гридин

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