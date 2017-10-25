В Нижневартовске глава турфирмы присвоила более 22 млн рублей

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело в отношении директора турфирмы «Афина». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ее обвиняют в хищении более 22 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и «растрата денежных средств, с использованием служебного положения» (ч.4 ст.159 и ч.3 ст.160 УК РФ).

Следствие установило, что с ноября 2015 года по июль 2016 года обвиняемая предоставляла населению услуги по организации отдыха на различных курортах мира. Она заключала договоры, на основании которых клиенты перечисляли деньги в качестве оплаты за предстоящий отдых. При этом директор не исполнила обязательства по бронированию мест в отелях и обеспечению перелета граждан до места отдыха, а оплаченными по договору денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, злоумышленнице удалось похитить деньги 154 потерпевших, на общую сумму более 22 млн рублей. В ходе следствия все пострадавшие заявили гражданские иски о возмещении вреда. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 25.10.17

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