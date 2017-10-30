В Нефтеюганском районе МАЗ раздавил Matiz

На автомобильной трассе в Нефтеюганском районе Югры 28 октября случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД, авария произошла в 16:45 на 731 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово».

Установлено, что молодой человек 1995 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком МАЗ, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения.

В результате ДТП микролитражку буквально смяло. Автомобиль восстановлению не подлежит. Водитель и пассажир (23-летний юноша) Daewoo от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Всего за прошедшие выходные на территории Югры зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 37 получили ранения, в том числе 10 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 30.10.17

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