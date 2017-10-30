На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись два грузовика

Поздним вечером 28 октября в Нефтеюганском районе столкнулись два грузовика. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, авария произошла в 23:15 на 653 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Установлено, что мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем Iveco, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении большегрузом «Scania», за рулем которого был мужчины 1978 года рождения. После этого Iveco опрокинулся в кювет встречного направления. В результате ДТП водитель грузовика Iveco от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажирка 1977 года рождения получила ранения.

Всего за прошедшие выходные на территории Югры зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 37 получили ранения, в том числе 10 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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