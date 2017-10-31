В Югре пьяный водитель протаранил авто, сбил девушку и скрылся

В югорском городе Советский возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя за совершение серьезного дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч.2 ст.264 УК РФ).

ДТП случилось поздним вечером в минувшие выходные. Установлено, что 24-летний мужчина за рулем ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем Honda Pilot, который стоял на правой обочине с включенной аварийной сигнализацией. Ее водитель в этот момент менял заднее колесо. Также виновник аварии сбил 29-летнюю жительницу Югорска, которая находилась около автомобиля Honda. В результате ДТП девушка получила тяжелые травмы.

Виновник скрылся с места ДТП, но как оказалось, недалеко. Полицейские обнаружили его при помощи служебной собаки в 20 метрах от места аварии. Оказалось, что мужчина управлял автомобилем не имея водительского удостоверения и, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль он приобрел в этот же день в личное пользование у своего знакомого.

В настоящее время в отношении советчанина избрана мера пресечения – домашний арест.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 30.10.17

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