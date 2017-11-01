Иркутянин попался в Нижневартовске с килограммом «синтетики»

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета, в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, следователи установили, что обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на незаконный сбыт наркотических средств. Злоумышленник прибыл в Нижневартовск, привезя с собой более 1 кг «синтетики» для дальнейшего сбыта через «закладки» в тайники.

Однако свои преступные действия наркосбытчик до конца довести не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 01.11.17

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