В двух массовых ДТП на трассе в Югре пострадали 7 человек

Вчера днем в окрестностях Пыть-Яха, на 698 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово», случилось два крупных ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, первая авария произошла в 10:48. Установлено, что водитель 1951 года рождения, управляя автобусом МАЗ, не учел дорожные условия и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем ВАЗ, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения. После столкновения с легковушкой автобус врезался в остановившийся бензовоз на базе КамАЗа В результате ДТП телесные повреждения получили 4 пассажира автобуса (женщины 1951, 1967, 1989 и 1994 годов рождения).

Через час (в 11:45) мужчина 1963 года рождения, управляя микроавтобусом Ford Transit, допустил касательное столкновение со стоящими в образовавшемся после первого ДТП дорожном заторе автомобилями Chevrolet под управлением водителя 1982 года рождения, ГАЗ под управлением водителя 1992 года рождения и с автомобилем КамАЗ, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения. В результате ДТП травмы получили 3 пассажира автобуса: женщина 1959 года рождения и две женщины 1961 года рождения.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 01.11.17

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