В Югре адвокат получил 4 года колонии за избиение подростка

В Югре вынесен приговор адвокату, избившему подростка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Установлено, что вечером 27 декабря 2014 года подсудимый и его супруга, проходя по улице в 16 микрорайоне Нефтеюганска, стали очевидцами использования двумя подростками петард. Взрыв пиротехники напугал женщину. Это взбесило мужчину. Он подбежал к одному из подростков и нанёс ему несколько ударов ногой по голове и телу. У подростка были диагностированы перелом ребер, кровоподтеки в области головы. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе следствия, показала, что помимо телесных повреждений подростку была нанесена психологическая травма.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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