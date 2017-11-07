Вблизи Сургута BMW влетела под встречный КамАЗ

Утром 4 ноября под Сургутом случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 08:10 на 33 километре автодороги подъезд к Сургуту.

Установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигаясь со стороны Нефтеюганска в направлении Сургута, при обгоне допустил занос своего транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовиком КамАЗ. В результате ДТП пассажир BMW девушка 1996 года рождения погибла на месте, водитель доставлен в ОКБ Сургута.

Всего за минувшие выходные на территории Югры зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 23 получили различные травмы.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 03.11.17

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