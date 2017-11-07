В Нефтеюганске младенец застрял между раскаленной батарей и кроватью

В Нефтеюганске проводится проверка по факту получения младенцем ожогов. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, руководство следственного управления СКР по автономному округу инициировало передачу из органов внутренних дел материала проверки по факту получения ожогов грудным ребенком.

По данным СМИ, 2 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на протяжении длительного времени плачет ребенок. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны увидели в квартире плачущего младенца. Ребенок застрял между кроватью и радиатором водяного отопления. В квартире также находился еще один ребенок в возрасте 3 лет, при этом никого из взрослых дома не было.

В целях всестороннего и объективного установления обстоятельств произошедшего сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отдела проведут комплекс проверочных мероприятий. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям родителей детей (законных представителей) будет дана принципиальная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 07.11.17

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