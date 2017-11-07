По Сургуту и Нижневартовску прокатилась волна массовых эвакуаций

В Сургуте и Нижневартовске экстренные службы проводят эвакуацию из зданий школ и торговых центров. Причиной стали сообщения о минировании. «Сегодня в Нижневартовске в правоохранительные органы поступило сообщение о якобы имеющей место террористической угрозе. Было принято решение о проведении проверки и частичной эвакуации мест массового скопления людей, в частности, некоторых школ», – заявили в мэрии Нижневартовска.

Отмечается, что эвакуация людей также проводится в Сургуте. «Сегодня в правоохранительные органы Сургута и Нижневартовска поступили анонимные сообщения о «заминировании» неких общественных мест без их конкретного указания. Оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей», – рассказали в Департаменте общественных и внешних связей Югры.

По данным местных СМИ, людей эвакуируют из зданий торговых центров «Сургут Сити Молл», «Союз», «Центральный рынок», «Агора» и «Лента». Как напоминает «Интрефакс», Ранее врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский рассказал, что за октябрь было «заминировано» более 1,3 тыс. объектов в 52 российских городах.

Сургут, Иван Гридин

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