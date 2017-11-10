На трассе Сургут – Нижневартовск лоб в лоб столкнулись Volkswagen и «десятка»

Вчера днем, 9 ноября, в Нижневартовском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 11:00 на 100 км автодороги Сургут – Нижневартовск.

Установлено, что мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101, за рулем которого был мужчина 1989 года рождения. В результате ДТП водитель «десятки» от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажирка иномарки (девушка 1992 года рождения) получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили различные травмы.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 09.11.17

Югорчанин ответит в суде за жестокую расправу с собакой на глазах у детей. / Дело о массовом убийстве в Югре передали в отдел по особо важным делам. / ЦБ РФ: у банка «Югра» было не менее 200 «фантомных» заемщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»