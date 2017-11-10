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Пятница, 10 ноября 2017, 11:02 мск

российское информационное агентство 18+

Югра

На трассе Сургут – Нижневартовск лоб в лоб столкнулись Volkswagen и «десятка»

На трассе Сургут – Нижневартовск лоб в лоб столкнулись Volkswagen и «десятка»
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Вчера днем, 9 ноября, в Нижневартовском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 11:00 на 100 км автодороги Сургут – Нижневартовск.

Установлено, что мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101, за рулем которого был мужчина 1989 года рождения. В результате ДТП водитель «десятки» от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажирка иномарки (девушка 1992 года рождения) получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили различные травмы.

Сургут, Иван Гридин

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