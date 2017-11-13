На объездной в Радужном КамАЗ протаранил ГАЗель

Вечером 10 ноября в Нижневартовском районе Югры случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 17:15 минут на 4 км объездной автодороги города Радужный.

Установлено, что мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ 330253», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении автомобилю КамАЗ, за рулем которого был мужчина 1960 года рождения. Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель ГАЗели от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 15 получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Радужный, Иван Гридин

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