Житель Нягани отсидит 5 лет за сбитых пешеходов

Няганский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что подсудимый в мае 2016 года, двигаясь по автодороге, не предоставил преимущество двум пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходному переходу, и допустил наезд на них. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли.

Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 13.11.17

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