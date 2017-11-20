В Нижневартовске «десятка» протаранила автобус. Пострадали 6 человек

Вечером 17 ноября в Нижневартовске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 6 человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 22:00.

Установлено, что мужчина 1957 года рождения, управляя автобусом Iveco, при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21102, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения. Легковушка протаранила автобус. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и 5 пассажиров «десятки» (мужчина 1990 года рождения, 2 женщины 1969 и 1993 годов рождения, 2 несовершеннолетних 2014 и 2016 годов рождения).

Всего с 17 по 19 ноября на территории Югры зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек получили различные травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 14.11.17

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