Житель Нягани ответит за публикацию интимных фото своей бывшей

Сотрудники Няганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в «незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, совершенное без его согласия, путем публичного выступления» (ч.1 ст.137 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следователи считают, что подозреваемый, расставшись с возлюбленной, решил ей отомстить и распространил в социальной сети ее фотографии интимного характера. Теперь отвергнутому ловеласу грозит до двух лет лишения свободы.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 23.11.17

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