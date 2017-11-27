В массовом ДТП в Нягани пострадали пять человек

Вечером в субботу, 25 ноября, в Нягани случилось тройное ДТП, в результате которого травмы получили пять человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 17:10.

Установлено, что мужчина 1994 года рождения не справился с управлением автомобилем Hyundai Accent. В результате машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями Toyota Camry, за рулем которой была женщина 1987 года рождения и Sportage под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате дорожной аварии пострадали пять человек: виновник аварии и его пассажир 1991 года рождения, а также водитель и пассажиры Toyota (женщина 1963 года рождения и несовершеннолетний 2015 года рождения). Все они были доставлены в травмотологическое отделение Няганской окружной больницы.

Нягань, Иван Гридин

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