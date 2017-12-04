В Нефтеюганском районе «двенашка» влетела под MAN

В Нефтеюганском районе поздним вечером 1 декабря случилось ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 22:25 на 646 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Установлено, что мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21120, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком MAN, за рулем которого был мужчина 1991 года рождения.

В результате ДТП пассажир «двенашки» (мужчина 1968 года рождения) был травмирован, а водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью. За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 33 – получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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