В Югре юных спортсменов удостоили званий, спустя год со дня жуткого ДТП

В Нефтеюганске подвели итоги регионального чемпионата по спортивной акробатике, который был посвящен памяти погибших в ДТП 4 декабря под Ханты-Мансийском спортсменов и тренеров.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», спорткомплекс «Жемчужина Югры», где состоялось мероприятие, принял более 250 спортсменов. В ходе турнира губернатор автономного округа Наталья Комарова вручила 15 почетных званий «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» юным акробатам, пострадавшим в ДТП 4 декабря.

Президент федерации спортивной акробатики Югры Андрей Каленский в свою очередь вручил 10 значков «Кандидат в мастера спорта» родителям погибших ребят. Ранее об этом попросили губернатора родственники погибших спортсменов. Кроме того, Наталья Комарова возложила цветы в память о погибших.

«Год назад мы все пережили трагедию. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни наших талантливых юных спортсменов, их тренеров. Это невосполнимая утрата для родных, близких, для югорского спорта. Наш долг – сохранить память о наших земляках», – сказала глава региона.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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