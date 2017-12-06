В Югре медики заразили гепатитом 9 человек

В Югре по факту заражения вирусным заболеванием печени, вероятно, гепатитом 9 пациентов одной из больниц автономного округа возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следствие полагает, что пациенты заразились опасной инфекцией в период с 2013 по 2016 год.

«Неустановленные к настоящему времени должностные лица из числа сотрудников одной из больниц вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, при оказании медицинской помощи по очищению крови, допустили заражение 9 пациентов инфекционной болезнью печени, причинив последним вред здоровью», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Назначен ряд криминалистических экспертиз для установления причинно-следственной связи между действиями медработников и приобретением заболевания пациентами больницы.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.12.17

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