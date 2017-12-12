Медики Когалыма отказали задыхающемуся мальчику в помощи

Когалым (Новый День, Иван Гридин) – В Когалыме следователи организовали проверку по факту неоказания медиками помощи 9-летнему мальчику, о чем заявила мать ребенка одному из интернет-ресурсов. По ее словам, вопиющий случай произошел в Когалымской городской больнице. В связи с этим, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, руководитель следственного отдела по Когалыму организовал процессуальную проверку.

По предварительным данным, у 9-летнего мальчика произошел сильный приступ аллергии, и ребенок начал задыхаться. Женщина отвезла сына в больницу, но помощь медиков он не получил, так как необходимое ему лекарство отсутствовало. По словам матери ребенка, им пришлось вернуться домой, где укол необходимого ребенку препарата сделал медработник другого лечебного учреждения города.

В ходе проверки доводы жительницы Когалыма будут тщательно проверены, а действиям медицинских работников будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Когалым, Иван Гридин

Когалым. Другие новости 11.12.17

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