Под Нижневартовском в ДТП с «буханкой» и самосвалом пострадали 5 человек

Вчера утром, 11 декабря, в Нижневартовском районе произошло столкновение отечественного внедорожника и грузовика MAN. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 7:10 на 38 км автодороги Нижневартовск – Радужный.

Полицейские5 установили, что мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении груженым самосвалом MAN, за рулем которого был мужчина 1979 года рождения. В результате ДТП 5 пассажиров автомобиля «УАЗ» (мужчины в возрасте от 27 до 47 лет) получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нижневартовск, Иван Гридин

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