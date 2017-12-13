При столкновении внедорожника и микрофургона в Югре пострадали 6 человек

Вечером 12 декабря в Нижневартовском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 6 человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 17:45 на 117 км автодороги Нижневартовск – Радужный.

Полицейские установили, что 33-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, при обгоне попутного автомобиля столкнулся на «встречке» с «Соболем» (ГАЗ 2217), за рулем которого был мужчина 1964 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 33-летний пассажир внедорожника, а также водитель и 3 пассажира ГАЗа (мужчины в возрасте от 20 до 26 лет).

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 6 человек получили ранения.

Нижневартовск, Иван Гридин

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