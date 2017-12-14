На стройке перинатального центра в Сургуте погиб рабочий

В Сургуте организована проверка по факту смерти мужчины на стройке перинатального центра. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, трагедия произошла 13 декабря. Мужчина упал 6 этажа. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту следователи СКР организовали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасности при проведении работ на данном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 13.12.17

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