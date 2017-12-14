Под Сургутом автобус протаранил остановившийся КамАЗ

Сегодня утром в Сургутском районе случилось ДТП с участием автолбуса и грузовика. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 08:50 на 15 км автодороги Сургут – Лянтор.

По предварительным данным, мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в грузовик врезался вахтовый автобус с пассажирами, который следовал в попутном направлении. За рулем автобуса находился мужчина 1974 года рождения. Известно о трех пострадавших.

По данным местных СМИ, автобус принадлежит НК «Сургутнефтегаз». Все пострадавшие, в числе которых водитель автобуса, получили тяжелые травмы.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 14.12.17

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