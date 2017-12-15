В Нефтеюганском районе при столкновении с Toyota погиб водитель «ГАЗели»

В ночь на 15 декабря в Нефтеюганском районе лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и легковушка, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла на 721 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Установлено, что водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которой был мужчина 1966 года рождения. В результате ДТП водитель «ГАЗели» погиб на месте происшествия, водитель Toyota и его пассажир, женщина 1944 года рождения, получили различные травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, и 11 человек получили различные травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 14.12.17

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