В отделе полиции Сургута умер задержанный мужчина

Прокуратура Сургута организовала проверку по факту смерти задержанного в отделе полиции. Соответствующее поручение дал прокурор ХМАО-Югры Евгений Ботвинкин. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства автономного округа, ЧП случилось 14 декабря.

Установлено, что полицейские задержали за совершение административного проступка, а затем доставили в отдел полиции 45-летнего мужчину. В здании полиции ему внезапно стало плохо. Дежурный полицейский оказал ему первую доврачебную помощь, вызвал бригаду скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.

В ходе проверки будет дана правовая оценка законности задержания гражданина, доставления его в органы внутренних дел и своевременности оказания медицинской помощи. За исполнением соответствующего поручения установлен контроль.

Сургут, Иван Гридин

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